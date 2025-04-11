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Объездной путь откроют для пересечения реки Селяха на дороге Новоржев — Опочка

Работы по строительству моста через реку Селяха на дороге Новоржев - Опочка идут полным ходом. Об этом глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

На днях будет открыт объездной путь, который позволит приступить к демонтажу старого моста.

«Просим всех водителей быть предельно осторожными, соблюдать правила дорожного движения и не забывать про светофоры, которые установлены на данном участке автодороги», - добавила глава округа.