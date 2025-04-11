АвтоМир / Дороги

Скорость движения ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 18 апреля

Скорость движения транспорта ограничат из-за проведения работ на участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 18 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Изображение от wirestock на Freepik

На 31-42 километрах будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 9:00 до 17:00. Будет проводиться механическая очистка обочин.

На 111-99 километрах ограничат скорость в оба направления с 09:00 до 17:00 из-за механической уборки наносного грунта у бордюрного камня Бродвеем.