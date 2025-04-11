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АвтоМир / Дороги

Скорость движения ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 21 апреля

20.04.2025 17:20|ПсковКомментариев: 0

Скорость движения транспорта ограничат из-за проведения работ на участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 21 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Изображение от wirestock на Freepik

На участке 31-42 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления по правой полосе с 9:00 до 17:00 в связи с очисткой обочин от пыли и грязи.

На участке 31-55 километров будет действовать ограничение скорости движения в оба направления на правой и левой полосах с 9:00 до 17:00. Будет проводиться мойка силового барьерного ограждения.

На 158-179 километрах дороги ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 9:00 до 17:00. На участке будут проводить уборку наносного грунта вдоль бордюрного камня у осевой разделительной полосы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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