Временно закроют движение транспорта по дорогам в Пустошкинском и Себежском районах из-за ралли

Будет временно прекращено движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в Пустошкинском и Себежском районах в связи с подготовкой и проведением 6-го этапа Кубка России 1 этапа Кубка Cодружества «Трофей Александра Невского по ралли «Голубые озера — 2025». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.
Ограничение вводится:
- а/д «Пустошка - Себеж» от дер. Балбуки до пгт. Идрица Себежского района - 25 апреля 2025 г. на период времени с 13.00 до 16.00;
- а/д «Идрица - Апросово» от дер. Максютино до автодороги «Опочка - Дубровка - граница с Республикой Беларусь» Себежского района - 25 апреля 2025 г. на период времени с 17.30 до 20.15;
- а/д «Линец - Маслово - Исаево» от дер. Линец до дер. Исаево Пустошкинского района - 26 апреля 2025г. на период времени с 09.20 до 12.00;
- а/д «Линец - Гультяи - Шалахово» от дер. Торчилово до дер. Шалахово Пустошкинского района - 26 апреля 2025г. на период времени с 09.45 до 12.50 и с 13.35 до 16.45;
- а/д «Пожни - Шалахово - Столпово» от дер. Шалахово до дер. Пожни Пустошкинского района - 26 апреля 2025г. на период времени с 09.45 до 12.50 и с 13.35 до 16.45;
- а/д «Мошки - Ореховно» от дер. Мошки до дер. Ореховно Пустошкинского района - 26 апреля 2025г. на период времени с 13.30 до 16.10;
- а/д «Гультяи - Ореховно - Святец» от дер. Ореховно до дер. Борки Пустошкинского района - 26 апреля 2025 г. на период времени с 13.30 до 16.10.
Обеспечивает временное прекращение движения региональная общественная организация «Федерация автомобильного спорта Псковской области».