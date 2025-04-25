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Антон Мороз перечислил дороги, которые отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В Псковской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют более 80 км дорог и 9 мостовых сооружений, сообщил вице-президент Национального объединения строителей, участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы Антон Мороз в своем Telegram-канале.

На реализацию проекта в этом году выделено около 5,5 млрд рублей. Так, продолжается ремонт дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель. В этом году «Псковавтодор» завершит ремонт оставшихся 7 600 метров автодороги Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском муниципальном округе.

В центре области планируется ремонт участков Порхов – Успенье, Пушкинские Горы – Локня, Цапелька – Струги Красные – Плюсса, а также продолжат работы на участке Лудони – Павы – Боровичи.