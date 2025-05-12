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Стало известно какие дороги отремонтируют в Локнянском округе в этом сезоне

Состоялись аукционы на средства, выделенные из регионального бюджета на ремонт дорог в Локнянском округе, сообщил глава округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.

Фото: Иван Белугин / Telegram

«Как и обещал в прошлом году, завершим ремонт улицы Любы Богомоловой — на участке от улицы Социалистической до Пролетарской. Перед этим, в рамках победившего проекта ТОС, будет заменён водопровод — работы стартуют уже скоро», - сказал Иван Белугин.

Кроме того, в этом сезоне приведут в порядок 140 метров улицы Комсомольской — от перекрёстка с улицей Шарикова до переулка Свинцова. Здесь также появится новое асфальтовое покрытие.

«Понимаем, что проблем с дорогами в Локне и по округу — немало. К сожалению, возможности бюджета ограничены. Тем не менее, мы направляем заявки в регион по всем обращениям жителей. Очередной запрос на дополнительное финансирование отправили буквально вчера — ждём ответа. Параллельно прорабатываем вопрос, чтобы за счёт собственных средств провести в этом году ремонт картами — на самых проблемных участках дорог в центре Локни. Не обещаем сверхвозможного, но сделать максимально возможное — в наших силах», - заключил глава округа.