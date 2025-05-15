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АвтоМир / Дороги

После перекрытия участка улицы Розы Люксембург в Пскове ограничат движение на Максима Горького 

15.05.2025 10:31|ПсковКомментариев: 0

Участок улицы Розы Люксембург в Пскове перекрыли до 18 мая. Далее планируется перекрыть участок улицы Максима Горького, сообщили Псковской Ленте Новостей на муниципальном предприятии города Пскова «Псковские тепловые сети». 

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

«С 12 мая по 18 мая у нашего предприятия имеется разрешение на перекрытие улицы Розы Люксембург по обоим полосам. Но, понимая всю значимость транспортного сообщения города, наше предприятие спланировало свои работы таким образом, что 14 мая мы уже открыли для движения общественного транспорта одну из полос. Для нас это, конечно, не очень удобно, так как будут некоторые трудности с размещением специальной техники, но комфорт для граждан - это наш приоритет. Напоминаем, что комфортно будет только тем, кто ездит на автобусе. Но хотя бы так», — рассказали на предприятии.

Работы ПТС связаны с перекладкой асфальтного покрытия на улице Максима Горького, в связи с этим организован и ремонт сетей.

Саму улицу Максима Горького также необходимо будет перекрыть, ремонт планируется в районе улиц Розы Люксембург и Конной. Этот участок с 26 мая будет недоступен для проезда автомобильного транспорта. На проведение работ по перекладке сетей у предприятия есть время до 8 июня.

 
«Обращаем ваше внимание на тот факт, что именно два участка улицы Максима Горького будут выведены из схемы дорожного движения. Ведь перейти дорогу нам придется в двух местах: по улице Розы Люксембург и по улице Конной. В этих местах проходят магистральные сети отопления, которые должны быть заменены нашим предприятием до того момента, как дорожная организация сможет начать полноценную замену асфальтного покрытия. Понимаем, что все эти работы существенно усложнят жизнь автомобилистам. Но, дорогие друзья, не вы ли нас всегда ругаете за то, что мы копаем новый асфальт? А почему, по вашему мнению, мы это делаем? Все очень просто! Когда дорожные организации занимаются своим делом, мы стоим в стороне. Ведь если ещё и мы влезем в этот процесс, то он неизбежно затянется на более длительный период времени. Как в случае с улицей Максима Горького. Однако, если мы сделаем свою работу сейчас, пока асфальтное покрытие еще старое, мы избежим проблем в будущем», – уточнили в ПТС.

К работам на улице Максима Горького предприятие вернется, они будут не только масштабными, но и крайне сложными. «Помимо сложного перехода через проезжую часть, связанного с нестандартной прокладкой газовых сетей, которую тоже нужно учесть, там будет еще и отключение большого числа абонентов», – заключили в «Псковских тепловых сетях».

Источник: Псковская Лента Новостей
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