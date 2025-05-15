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Часть дорог в муниципалитетах Псковской области закроют из-за проведения ралли

Дорожная полиция напоминает о временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в некоторых районах и муниципальных округах Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Госавтоинспекция информирует о временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в Себежском и Псковском районах, Красногородском, Опочецком, Невельском и Плюсском муниципальных округах в связи с проведением тренировочных сборов в рамках подготовки к 5 этапу чемпионата России по ралли, 2 этапу Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» - ралли «Пушкинские Горы - 2025»:

а/д «Идрица - Апросово» от дер. Томсино до автодороги «Опочка - Дубровка - граница с Республикой Беларусь» Себежского района - 8 мая на период времени с 10.00 до 18.00;

а/д «Лысцево - Синяя Никола - Демидово» от дер. Синяя Никола до дер. Посинье и от дер. Посинье до дер. Демидово Красногородского муниципального округа - 9 мая на период времени с 10.00 до 18.00;

а/д «Новохованск - Топоры - Стайки - Туричино» от дер. Новохованск до дер. Осетки Невельского муниципального округа - 9 мая 2025г. на период времени с 10.00 до 18.00;

а/д «Детково - Заянье - Шавково» от дер. Детково до дер. Сеглицы и от дер. Сеглицы до дер. Заянье Плюсского района - 17 мая на период времени с 10.00 до 18.00;

а/д «Гавры - Красногородск» от дер. Столбово до дер. Гавры Красногородского муниципального округа - 17 мая на период времени с 10.00 до 18.00;

а/д «Опочка - Лобово - Мякишево» от дер. Пьяново до дер. Есенники Опочецкого муниципального округа - 18 мая на период времени с 10.00 до 18.00;

а/д «Малая Толбица - Гверздонь - Мельницы» от дер. Вязки до дер. Гверздонь Псковского района - 18 мая 2025г. на период времени с 10.00 до 18.00;

а/д «Середка - Мельницы - Гридино» от дер. Мельницы до дер. Гридино Псковского района - 18 мая 2025г. на период времени с 10.00 до 18.00;

а/д «Кудка - Норкино - Камено» от дер. Рясино до дер. Кудка Опочецкого муниципального округа - 19 мая на период времени с 10.00 до 18.00;

а/д «Норкино - Глубокое» от дер. Норкино до дер. Деревеньки Опочецкого муниципального округа - 19 мая на период времени с 10.00 до 18.00;

а/д «Глубокое - Водобег» от дер. Глубокое до дер. Водобег Опочецкого муниципального округа - 19 мая на период времени с 10.00 до 18.00.

Обеспечивает временное прекращение движения Региональная Общественная Организация «Федерация автомобильного спорта Псковской области». Организатор соревнований - президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.