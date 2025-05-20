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Движение по улице Коммунальной в Пскове ограничат ради прокладки тепловых сетей в начале июня

Движение по улице Коммунальной в Пскове ограничат ради прокладки тепловых сетей в начале июня. Об этом руководитель муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Есть решение властей на двое суток перекрыть на улице Коммунальной три полосы из четырех. Мы дадим возможность подрядчику перерыть эту улицу и сделать необходимые работы. В начале июня подрядчик начнет эту работу. Сети, которые прокладывались в районе улицы Коммунальной 20 лет назад, не были рассчитаны на такое бурное строительство. Диаметр сетей меньше, чем это необходимо. Этот недостаток сейчас устраняется», – сказал Игорь Максимов.

Это решение позволит подать в микрорайон 20 гигакалорий тепла в час, это может позволить обеспечить теплом 20 новых пятиэтажных домов.