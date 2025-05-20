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Почти 1,5 млрд рублей требуется для ремонта мостов в сторону гдовской деревни Самолва

Для ремонта мостов на дороге, ведущей к мемориалу «Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района, требуется около 1,5 миллиарда рублей. Такие данные озвучил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«В асфальте из 32 километров — 12. На оставшихся 20 километрах мы планируем менять тип покрытия. Два проекта на данный момент готовы. Один — это ремонт мостов через реки Желча и Ремда, достаточно капиталоемкие. Вместе они весят порядка 1,4 миллиарда рублей, плюс дорога тоже существенных средств требует. Собственным бюджетом мы с этим объектом не справимся, без привлечения федеральных средств. Он находится в постоянном списке потребностей, по которому мы работаем с профильными ведомствами», - сказал Станислав Стармолотов.

Он подчеркнул, что аварийные мосты будут ремонтировать в первую очередь из-за сложности объектов.

«В первую очередь мы приступим к мостам. Потому что они технически крайне сложные. Там и высота строений, и протяженность немаленькая, и водные объекты серьезные. После этого сделаем дорогу. Это направление на контроле. К сожалению, пока в должном объеме мы финансы не привлекли, значит, будем делать поэтапно. А гравийный участок будем своевременно и усиленно приводить в порядок», - добавил председатель комитета.