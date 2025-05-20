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АвтоМир / Дороги

«Кузница»: Активный сезон дорожных работ. Крупные объекты, проблемные вопросы. ВИДЕО

27.05.2025 17:39|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 27 мая. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения. 

Сегодня у нас сезонная тема – дороги. В целом от наступившей весны эмоции положительные, но немного огорчают отдельные факторы. Конечно, после контрастной зимы ранней весной «повылезали» определенные дефекты – спросим, устранены ли они подрядчиками. Но капризной оказалась не только зима: весна тоже не балует стабильной погодой: частые осадки, нестабильная температура.

Подрядчики вышли на ремонты? Чем занимаются? Какие крупные объекты в этом году реализуются в регионе? Что у нас с ремонтом мостов? Каков общий объем ремонтов в нашей области предстоит сделать за лето? Эти и многие другие вопросы ведущая обсудила вместе с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым.

Источник: Псковская Лента Новостей
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