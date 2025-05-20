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На двух участках трассы Р-23 «Псков» 28 мая ограничат скорость транспорта

На двух участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения 28 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 40-42 км ограничение скорости движения введут в сторону линейного отдела с 10:00 до 17:00, причина - содержание локальных очистных сооружений;

На участке 158-179-158 км ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 9:00 до 17:00 для мойки тротуаров.