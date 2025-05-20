Протяжённость пешеходной зоны увеличится на улице Госпитальной в Пскове

Протяженность пешеходной зоны увеличится на улице Госпитальной в Пскове в 2025 году, сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram
«Продолжаются работы по благоустройству улицы Госпитальной. В этом году значительно увеличится протяжённость пешеходной зоны — тротуар будет доведён практически до конца улицы», - отметил глава города.
Он добавил, что параллельно идёт обустройство организованной парковки вдоль проезжей части.
«Новые парковочные места способствуют решению проблемы с размещением транспорта и разгрузят прилегающие дворовые территории», - заключил Борис Елкин.