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АвтоМир / Дороги

Совместными усилиями: в Великих Луках продолжается масштабное благоустройство

02.06.2025 11:21|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках с каждым годом становится всё больше благоустроенных дворовых и общественных территорий, отремонтированных дорог и тротуаров. В успешной реализации инфраструктурных и социальных проектов велика заслуга самих жителей, принимающих активное участие в создании комфортной среды.

Псковская Лента Новостей выяснила, какие пространства преобразятся в городе на Ловати в этом году, как формируется перечень объектов, подлежащих ремонту, и какой вклад в развитие города вносят общественные советники и территориальные общественные самоуправления.

 

На первом месте

Особое внимание традиционно уделяется дворовым территориям, средства на ремонт которых выделяются в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в городе Великие Луки».

За последние пять лет было отремонтировано более 300 дворовых территорий, более 135 въездов. В прошлом году работы велись на 20 объектах, годом ранее преобразились 25 дворов и 5 проездов к ним.

В этом году в список вошли 17 дворовых территорий: у домов №7 корпус 2 по переулку Пескарева, №116 и №120 по проспекту Гагарина, №114, №10 корпус 1 и № 28/13 по Октябрьскому проспекту, №32 по улице Новоселенинской, №4 по улице Радищева, №22 корпус 2 по улице Зеленой, №19 и №56 по улице Ставского, №16 по улице Гоголя, №30/12 по улице Гражданской, №9 корпус 1 по улице Дружбы, №33/14 по проспекту Ленина, №17 по ул. К. Либкнехта, №2 по улице Печорской.

Ремонтами займётся ООО «ДСУ», с которым по результатам конкурсных процедур заключены муниципальные контракты. Подрядчик уже приступил к работам на некоторых объектах. В частности, у дома №9 корпус 1 по улице Дружбы и во дворе на Гоголя, 16 был произведён демонтаж старых бордюрных камней, после чего началась подготовка котлованов под установку новых. Затем было заменено асфальтовое покрытие. Также контрактами предусмотрены регулировка колодцев, отсыпка откосов щебнем.

В связи с обильными осадками в мае работы временно приостанавливались, но с наступлением благоприятных погодных условий они возобновились. По контракту ремонт должен быть завершен до 31 октября, но подрядчик намерен сдать объекты раньше срока.

«Уже составлен график производства работ, в планах закончить до 30 сентября. Дворовые территории у нас всегда на первом месте, стараемся завершить их первым делом, чтобы не уходить в осень. Работы могут приостанавливаться только в связи с погодными условиями», - подчеркнул директор МУП «ДСУ» Руслан Скопцов.

О сроках и месте проведения работ организация в обязательном порядке информирует жителей. Сотрудники предприятия заранее развешивают во дворах объявления с просьбой не оставлять транспортные средства в местах проведения ремонта. Это позволяет дорожникам выполнять свои обязательства в полном объёме и благоустраивать дворы максимально оперативно. Обычно автовладельцы идут навстречу, так как понимают: благоустройство дворов в их же интересах.

«Мощная сила»

Жители Великих Лук не только относятся с пониманием к временным неудобствам, связанным с ремонтными работами, но и принимают активное участие в благоустройстве придомовых территорий. Список объектов, подлежащих ремонту, всегда формируется с учётом предложений великолучан, которые обращаются к общественным советникам главы города и депутатам. Те, в свою очередь, ведут активную работу с городскими властями, итогом которой становится создание комфортной среды.

Большой вклад в развитие города вносят члены территориальных общественных самоуправлений, благодаря которым устанавливаются новые детские площадки, благоустраиваются парковочные и многие другие зоны. Проекты великолукских ТОС, в том числе направленные на улучшение городской инфраструктуры, ежегодно становятся победителями регионального конкурса.

В этом году от Великих Лук было подано 39 заявок на областной конкурс проектов ТОС. 19 из них стали победителями.
«Сегодня под эгидой ТОС объединено большое число великолучан – это поистине мощная сила, реально влияющая на улучшение городской среды, способная решать важнейшие вопросы местного значения, создавать атмосферу добрососедства и взаимопомощи», - констатировал глава города Николай Козловский, обращаясь к активным горожанам по случаю празднования Дня общественного самоуправления 21 мая.

По его мнению, подобная деятельность – настоящий пример того, как можно совместными усилиями добиваться перемен к лучшему. Именно благодаря инициативности, ответственности, энергии и вовлечённости населения в городе успешно реализуются инфраструктурные и социальные проекты, благоустраиваются дворы и скверы, появляются новые зоны отдыха и обустраиваются памятные места.

Включению всё большего числа великолучан в процесс благоустройства и созданию комфортной среды способствует проведение ежегодных конкурсов на звание «Лучший двор», «Лучший дом», «Лучший подъезд».

Свой вклад в благоустройство вносят и управляющие компании, которые поддерживают в надлежащем состоянии общедомовое имущество и придомовые территории. В весенний период их деятельность в большей степени направлена на улучшение внешнего вида дворов, также проводятся текущие ремонты. УК работают в тесном взаимодействии с жильцами и всегда на связи с населением: быстро реагировать на вопросы и заявки, связанные с поддержанием комфортных условий проживания, помогают общедомовые чаты в мессенджерах.

Современные и безопасные

Помимо этого, в городе продолжается реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», ключевую роль в которой тоже играют горожане. До 12 июня они могут проголосовать за территории, которые будут благоустроены в 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На этот раз на выбор представлены 4 пространства:

  • сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной напротив кинотеатра «Родина»;
  • сквер у дома № 1 на пл. Калинина;
  • общественная территория на пересечении проспекта Гагарина и проезда Глинки (проспекте Гагарина, 127);
  • общественная территория между домами № 4 на Радищева и № 22 корпус 1 на улице М. Кузьмина.
Каждый, кто примет участие в голосовании, внесёт свой вклад в дальнейшее развитие городской среды.

По итогам отбора прошлого года в Великих Луках будут благоустроены пешеходная зона у дома №86А по проспекту Гагарина и городской пляж. Участок у подножия моста, соединяющего микрорайоны по обе стороны железной дороги и ведущего к железнодорожному вокзалу, много лет находился в неудовлетворительном состоянии, но уже совсем скоро превратится в современное и комфортное общественное пространство. Там будут установлены малые архитектурные формы с символикой Великих Лук, бетонные полусферы для отделения пешеходной зоны от проезжей части, урны для мусора и скамейки.

А на территории пляжа появятся пешеходные дорожки и проезд для транспорта, будет организована парковка для автомобилей, предусмотрены велопарковки. Зона отдыха будет оборудована мягким речным песком, урнами, скамейками, дачными беседками, модульными туалетами и удобными раздевалками. Кроме того, на пляже установят освещение для комфортного пребывания в вечернее время, будет проведено озеленение – часть территории засеют газонной травой.

Параллельно в Великих Луках ведётся ремонт проезжей части и пешеходных дорожек. В апреле был выполнен текущий ремонт на проспекте Ленина. Аналогичные работы планируется провести в срок до 30 июля 2026 года на участках автомобильных дорог на улице Рыкановской, М. Кузьмина, проспекте Октябрьском, улице 3-й Ударной Армии, набережной А. Матросова, в переулках Богдановском и Подолешенском, на улицах Дальней, Холмской, Энгельса.

До конца текущего года будут отремонтированы тротуары на набережной Лейтенанта Шмидта, проспектах Ленина, Гагарина и Октябрьском, в проезде Нелидовском, на улицах Глинки, Широкой, Зелёной, Рабочей и Ставского.

Напомним, в 2024-м году в Великих Луках отремонтировали 12 участков городских дворов и 6 тротуаров, было заменено асфальтобетонное покрытие на центральном мосту через реку Ловать.

В Великих Луках живёт много неравнодушных и активных людей, по-настоящему заинтересованных в развитии родного города, который благодаря совместным усилиям становится комфортнее и краше. Жителям других муниципалитетов остаётся лишь брать пример с великолучан: проявлять инициативу, участвовать в процессах благоустройства и не оставаться в стороне в части решения других важных вопросов.

Ульяна Лаблюк

Источник: Псковская Лента Новостей
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