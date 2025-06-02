АвтоМир / Дороги

Александр Братчиков: По всему миру дороги с заплатками, как ситцевое одеяло

Проблемы с дорожным покрытием испытывает не только Псков и Псковская область, а все города России. Виновником этого по большей части являются погодные условия, заявил в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM) заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

«Состояние дорог, конечно, оставляет желать лучшего, но если сравнивать с тем, что было в девяностые годы и начале двухтысячных, конечно, дороги абсолютно другого состояния», - сказал Александр Братчиков, отвечая на вопрос о причинах быстрого разрушения отремонтированных дорог.

Дороги - это расходная часть, они портятся, изнашиваются, продолжил парламентарий. «Сделав одну дорогу, говорить, что она нам будет служить тридцать лет, конечно, неправильно и невозможно. Обязательно нужно ремонтировать верхний слой. Безусловно, хочется, чтобы дороги были всегда лучше, хочется, чтобы ямок не было, но опять же, по дорогам идет много сетей. Вот мы наблюдаем улицу Некрасова в городе Пскове, где проводились работы по укладке сетей, соответственно, она в ужасном состоянии и требует полного изменения верхнего слоя», - заметил он.

«Говорить, что асфальт тает, я бы не стал. Безусловно, за зимний период он разрушается, потому что тяжелые условия эксплуатации. Все наши зимы мы знаем: постоянно то плюс, то минус, постоянно происходит разрушение асфальта путем того, что в теле верхнего слоя замерзает вода и разрушает его. Те дороги, которые выполнены качественно и согласно технологии, про них нельзя сказать, что они тают», - заявил депутат.

Также Александр Братчиков развеял миф о том, что в Финляндии проблем с дорогами нет. Как и в России, при обработке дорожного полотна в зимний период там используется соляно-песчаная смесь, которая тоже разрушает дорожное покрытие: «Будучи в Финляндии в последний раз, это было порядка шести лет назад, там точно также начали использовать зимой на больших магистралях песчано-соляную смесь, что также разрушает дороги, но позволяет двигаться более спокойно, чтобы не скользить, а маленькие дорожки посыпают гранитной крошкой. Наверное, это правильно, потому что у них не такое напряженное движение, как в России. Ремонтируются дороги везде и по всему миру, и если посмотреть, то везде они с заплатками, как ситцевое одеяло»