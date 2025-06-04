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На трех участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 5 июня

На двух участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения 5 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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На 32, 38, 42, 48 и 53 километрах на транспортных развязках ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 9:00 до 17:00. Будет проводиться механическая очистка и мойка обочин.

На участке 55-79 километров будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 9:00 до 17:00. Будет производиться скашивание травы в полосе отвода механическим способом.

На 111-99 километрах ограничение скорости движения введут в оба направления с 9:00 до 17:00. На участке будут производить мойку водоотводных лотков.