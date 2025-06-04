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Движение транспорта ограничат в Пскове 15 июня из-за проведения велогонки

Движение транспорта ограничат в Пскове 15 июня с 10.00 до 15.00 на время проведения первенства по велосипедному спорту, посвященного Дню России, на призы победителя Велогонки мира Юрия Захарова, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции Псковской области.

Будет ограничено движение:

по улице Гражданской от Октябрьского проспекта до улицы Яна Фабрициуса;

по улице Яна Фабрициуса от улицы Гражданской до улицы Кузнецкой;

по улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Спортивной;

по улице Спортивной на всем её протяжении.

Также будет запрещена остановка, стоянка транспортных средств по маршруту проведения соревнований.