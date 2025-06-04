Движение транспорта ограничат в Пскове 15 июня из-за проведения велогонки

Движение транспорта ограничат в Пскове 15 июня с 10.00 до 15.00 на время проведения первенства по велосипедному спорту, посвященного Дню России, на призы победителя Велогонки мира Юрия Захарова, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции Псковской области.
Будет ограничено движение:
- по улице Гражданской от Октябрьского проспекта до улицы Яна Фабрициуса;
- по улице Яна Фабрициуса от улицы Гражданской до улицы Кузнецкой;
- по улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Спортивной;
- по улице Спортивной на всем её протяжении.
Также будет запрещена остановка, стоянка транспортных средств по маршруту проведения соревнований.
«Просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и заранее выбирать пути объезда», - призвали в Госавтоинспекции.