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На трассе в Островском районе идут работы по фрезерованию покрытия

В Псковской области продолжается реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни». В рамках проекта специалисты ремонтируют участок автомобильной дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой в Островском районе. Работы ведутся на отрезке с 20 по 28 километров, общей протяжённостью 7,38 километров, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фотографии: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В настоящее время подрядная организация ООО «ДорСтройСервис», работающая по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор», отфрезеровала уже 4 километра изношенного асфальтобетонного покрытия.

В дальнейшем дорожники выполнят устройство двух слоев нового асфальтобетонного покрытия, укрепят обочины, отремонтируют автобусные остановки, обустроят съезды и пересечения. Для повышения безопасности дорожного движения специалисты нанесут разметку.

Завершить работы планируется до 8 августа 2025 года.

Автодорога Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой связывает Островский район с Пыталовским муниципальным округом и обеспечивает выход к государственной границе. Трасса входит в опорную дорожную сеть Псковской области и ежедневно используется как грузовым, так и пассажирским транспортом.

Напомним, в прошлом году был обновлён соседний участок этой же трассы протяженностью 9 километров – с 28 по 37 километров, расположенный на границе Островского района и Пыталовского муниципального округа. На ремонт участков выделено порядка 403 миллионов рублей из федерального бюджета.