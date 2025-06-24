Погодные условия мешают содержанию дорог вплоть до остановки всех работ – Псковавтодор

Дождливая погода препятствует содержанию дорожной сети. Об этом в беседе с корреспондентом ПЛН FM сообщил первый заместитель директора Государственного бюджетного учреждения «Псковавтодор» Виталий Бондаренко.

«Псковавтодор выполняет работы по содержанию дорожной сети Пскова. В данный момент работает по летнему содержанию: ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячим афсальтобетоном, струйно-инъекционном методом; уборка как проезжей части, так и тротуаров вакуумно-подметальными машинами; подсыпка и профилировка гравийных дорог; покос травы и уборка мусора как случайного, так и по постоянным адресам. Нынешние погодные условия усложняют работу вплоть до остановки работ. В ливни невозможно выполнять работы, которые я перечислил», - сказал Виталий Бондаренко.