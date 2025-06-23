Общество

Тала Нещадимова: Заключительная неделя июня будет дождливой

Заключительная неделя июня в Псковской области будет дождливой, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Небольшие промежутки возможны 26, 27, 28, 29 июня. Скорее всего, по области пройдет еще один циклон», - рассказала синоптик.

Ночью температура будет в диапазоне от +8 до +13 градусов, днем от +15 до +20 градусов.

В первой половине недели ожидается южный, юго-западный ветер с переходом во вторую половину недели на северный, северо-западный.

«Предварительно, более сухая и теплая погода ожидается после первого июля», - заключила Тала Нещадимова.