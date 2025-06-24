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Три опасных участка образовалось на дорогах Пскова в 2025 году

Три предочаговых по аварийности места образовалось в Пскове за 5 месяцев 2025 года, сообщили предоставили сотрудники Госавтоинспекции в рамках очередной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Пскове 26 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Первый из таких участков - перекресток Октябрьского проспекта и улицы Металлистов. На данном участке требуется восстановление горизонтальной разметки. Также в качестве решения на перекрестке установят камеру контроля скоростного режима.

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Следующий участок: улица Юбилейная и пересечения с ней улиц Народной и Красноармейской. На данном участке требуется восстановление горизонтальной разметки.

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На улице Коммунальная на участке у домов №№23-25 произошло два ДТП, в которых пострадали три человека. В качестве решений восстановят дорожную разметку и предлагается сделать поворот от школы №4 только направо. В данный момент разметка позволяет совершать поворот налево, что послужило и причиной одного из ДТП.