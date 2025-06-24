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АвтоМир / Дороги

Светофор Т7 могут установить на пешеходном переходе в начале улицы Труда в Пскове

26.06.2025 14:14|ПсковКомментариев: 0

Возобновление горизонтальной разметки и установку светофора Т7 на пешеходном переходе на улице Труда возле дома №7а обсудили на очередной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 26 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Яндекс. Карты

Данный вопрос вызвал бурное обсуждение в силу того, что на этом переходе произошло несколько ДТП с пострадавшими.

Основной проблемой данного пешеходного перехода является ограниченная видимость при повороте направо с улицы Леона Поземского.

В качестве мер для решения спора предлагается установить светофор Т7. Обсуждался также вопрос по установке искусственной дорожной неровности перед пешеходным переходом, либо предлагается установить приподнятый пешеходный переход, который также стимулировал бы водителей снижать скорость.

Обстановка с безопасностью дорожного движения в этом участке, по словам сотрудников Госавтоинспекции, создает предочаговую ситуацию, которая требует принятия мер для обеспечения комфортной дорожной обстановки. 

Подрядчику поручили восстановить разметку до 4 июля. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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