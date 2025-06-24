Асфальт уложили на мосту через реку Лазавица в Великих Луках

На мосту через реку Лазавица по проспекту Гагарина уложили асфальт. Вскоре откроется движение для автомобилей, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.
Фото: администрация города Великие Луки
В июле запланировали проведение завершающих мероприятий:
«Как отмечают специалисты, объект является технически сложным. Реконструкция включала в себя большой комплекс строительных, инженерных и технологических работ, выполнение каждого из которых требовало времени и высокой точности. Мост с пешеходными тротуарами играет важную роль в городской транспортной инфраструктуре, и его обновление — значимый шаг в повышении безопасности и комфорта передвижения для жителей Великих Лук», - заключили в администрации.