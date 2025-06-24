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Асфальт уложили на мосту через реку Лазавица в Великих Луках

На мосту через реку Лазавица по проспекту Гагарина уложили асфальт. Вскоре откроется движение для автомобилей, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото: администрация города Великие Луки

«Реконструкция моста через реку Лазавица на проспекте Гагарина выходит на финишную прямую. На объекте завершено устройство асфальтового покрытия — это один из ключевых этапов масштабных работ. В ближайшее время планируется открыть рабочее движение для автомобильного транспорта. Это значительно упростит проезд по одной из важнейших транспортных артерий города», - сообщили в администрации.

В июле запланировали проведение завершающих мероприятий:

установку дорожных знаков;

регулировку работы светофора на перекрёстке проспекта Гагарина и улицы Новоселенинской;

монтаж остановочных павильонов;

благоустройство прилегающей территории.

«Как отмечают специалисты, объект является технически сложным. Реконструкция включала в себя большой комплекс строительных, инженерных и технологических работ, выполнение каждого из которых требовало времени и высокой точности. Мост с пешеходными тротуарами играет важную роль в городской транспортной инфраструктуре, и его обновление — значимый шаг в повышении безопасности и комфорта передвижения для жителей Великих Лук», - заключили в администрации.