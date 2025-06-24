Затопления возникают из-за базовых ошибок, допущенных при строительстве – Антон Мороз

Подтопления улиц возникают вследствие базовых ошибок, сделанных на этапе строительства. Такое мнение озвучил победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в рамках пресс-конференции в объединенном пресс-центре ПЛН и радио ПЛН FM (102,6 FM).
Он дал рекомендации, которые помогут избежать подобных проблем при строительстве новых районов.
«При новом строительстве нужно учитывать сразу систему водоснабжения и водоотведения, чтобы они были построены грамотно, в срок, под контролем, чтобы системы работали по современным технологическим условиям и стандартам, принятым и в общестроительной деятельности, и в целом на территории России», – добавил Антон Мороз.