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Затопления возникают из-за базовых ошибок, допущенных при строительстве – Антон Мороз

Подтопления улиц возникают вследствие базовых ошибок, сделанных на этапе строительства. Такое мнение озвучил победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в рамках пресс-конференции в объединенном пресс-центре ПЛН и радио ПЛН FM (102,6 FM).

«Проблема появилась не просто так – это базовые ошибки при строительстве и проектировании домов. Первое – это мониторинг. Надо отслеживать состояние улиц, дворов, подвалов домов до того, как пойдет ливень. Тем более, что у нас неплохо работает гидрометцентр. Как говорится, гидрометцентр ошибается два раза в день: утром и вечером, – шутит Антон Мороз. – Если ответственнее относиться к прогнозированию (не по факту ливневого дождя ползать по колено в воде и искать люки, а проверять их заранее и прокачивать ливневую канализацию, которая обслуживает данные объекты), то избежать серьезных последствий и стихийных бедствий вполне возможно».

Он дал рекомендации, которые помогут избежать подобных проблем при строительстве новых районов.

«При новом строительстве нужно учитывать сразу систему водоснабжения и водоотведения, чтобы они были построены грамотно, в срок, под контролем, чтобы системы работали по современным технологическим условиям и стандартам, принятым и в общестроительной деятельности, и в целом на территории России», – добавил Антон Мороз.