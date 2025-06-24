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На нескольких участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 2 июля

На нескольких участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения 2 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 31-55-31 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 09:0-17:00, причина - мойка обочин механическим способом.

На 55-79-55 километрах будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 09:00-17:00, подсыпка обочин.

На участке 152 километра ограничение скорости движения на СПб с 09:00-17:00, ремонт СБО после ДТП.

На участке 179-133-179 километров ограничение скорости движения в оба направления с 09:00-17:00, скашивание травы на обочинах.

На участках 112, 144 километров транспортные развязки, ограничение скорости движения в оба направления с 09:00-17:00, очистка краевой с вывозом смёта.

На 133-111-133 километрах ограничение скорости движения в оба направления с 09:00-17:00, обработка борщевика.