Во трех дворах Великих Лук проходят ремонтные работы

В Великих Луках активно реализуется программа благоустройства придомовых территорий. В настоящее время подрядная организация ведёт работы сразу на нескольких площадках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.
Фотографии: администрация города Великие Луки
Адреса текущих ремонтов:
Проводятся работы по восстановлению асфальтового покрытия, обновлению пешеходных дорожек, а также приведению в порядок парковочных зон и прилегающих территорий. УЖКХ администрации города контролирует ход работ и призывает жителей с пониманием относиться к временным неудобствам.