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Во трех дворах Великих Лук проходят ремонтные работы

В Великих Луках активно реализуется программа благоустройства придомовых территорий. В настоящее время подрядная организация ведёт работы сразу на нескольких площадках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фотографии: администрация города Великие Луки

Адреса текущих ремонтов:

ул. Зелёная, 22/2

ул. Гражданская, 30/12

ул. Ставского, 56

Проводятся работы по восстановлению асфальтового покрытия, обновлению пешеходных дорожек, а также приведению в порядок парковочных зон и прилегающих территорий. УЖКХ администрации города контролирует ход работ и призывает жителей с пониманием относиться к временным неудобствам.