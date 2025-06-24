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Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» из-за обработки борщевика

На двух участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения 7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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На участке с 111 по 159 км ограничение скорости движения в оба направления введут с 9:00 до 17:00 для ликвидации деформаций проезжей части.

С 133 по 179 км, на подъезде к Луге (км 0-3) ограничение скорости движения в оба направления будет действовать с 9:00 до 17:00. Причина - химическая обработка нежелательной растительности (борщевик).