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Полосу дороги на участке улицы Гоголя в Пскове закрыли для транспорта до 20 июля

Движение транспорта ограничили с 10 по 20 июля у дома №29 «Г» по улице Советской в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города, ограничения вводятся в связи с проведением дорожных работ.

Ограничение движения автотранспорта введено на одной полосе проезжей части.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.