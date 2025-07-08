АвтоМир / Дороги

На четырёх участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 14 июля

На четырёх участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения 14 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 99-179 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления по правой полосе с 08:00 до 17:00 из-за скашивания травы на обочинах и откосах механическим способом.

На 133-179 километрах - ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить химическая обработка нежелательной растительности (борщевик).

На участке 111+300 километров - ограничение скорости движения в направлении на Санкт-Петербург по правой полосе с 08:00 до

17:00. Будет проходить ремонт водоотводного лотка.

На 111-158 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за ямочного ремонта БЦМ.