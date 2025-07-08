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На четырёх участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 16 июля

На четырёх участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь ограничат скорость движения 16 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участках 178-158-178 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 для скашивания травы в полосе отвода, на обочинах и откосах;

На участках 111-158-111 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, ямочный ремонт БЦМ;

На участках 130-158-130 километров ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, ликвидация размывов;

На участках 133-179-133, под.№1 к городу Луге, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, обработка нежелательной растительности (борщевик).