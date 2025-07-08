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Ремонт тротуаров на части улицы Максима Горького в Пскове завершат в воскресенье

Ход ремонта улицы Максима Горького в Пскове проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников 18 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ремонту подлежит участок от Рижского проспекта до Красноармейской набережной. Срок завершения работ по контракту – 31 марта 2026.

В рамках ремонта будут выполнены следующие виды работ:

корчевка пней;

устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части;

устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров;

посев газонов;

установка бортовых камней;

замена люков колодцев;

ремонт посадочных площадок;

установка новых автобусных автопавильонов;

нанесение горизонтальной дорожной разметки;

установка новых пешеходных ограждений.

«Контракт двухлетний, но на следующий год сумма контракта составит всего 100 тысяч. Так что он формально двухлетний», - сказал глава города Пскова Борис Елкин.

Губернатор поинтересовался какие работы будут выполнены в ближайшее время. Глава города пояснил, что в воскресенье будет полностью готова тротуарная часть.

Техническая готовность объекта в целом 50%.