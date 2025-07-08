Ремонт тротуаров на части улицы Максима Горького в Пскове завершат в воскресенье

Ход ремонта улицы Максима Горького в Пскове проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников 18 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Ремонту подлежит участок от Рижского проспекта до Красноармейской набережной. Срок завершения работ по контракту – 31 марта 2026.
В рамках ремонта будут выполнены следующие виды работ:
«Контракт двухлетний, но на следующий год сумма контракта составит всего 100 тысяч. Так что он формально двухлетний», - сказал глава города Пскова Борис Елкин.
Губернатор поинтересовался какие работы будут выполнены в ближайшее время. Глава города пояснил, что в воскресенье будет полностью готова тротуарная часть.
Техническая готовность объекта в целом 50%.