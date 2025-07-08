Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 23 июля

На развязке федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь введут ограничение скорости движения завтра, 23 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Ограничения введут на участках с 8.00 до 17.00:
- км 414-441 – в оба направления из-за скашивания травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
- км 429-435 – в оба направления из-за скашивания травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- км 441-458 – в оба направления из-за скашивания травы в полосе отвода вручную и уборка мусора;
- км 539-542 – ограничение скорости движения в направлении на СПБ из-за ямочного ремонта а/б покрытий.