←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Дороги 08.07.2025 11:061 Одностороннее движение введут на улице Некрасова в Пскове до 15 сентября 22.07.2025 17:450 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 23 июля 22.07.2025 09:450 На финишной прямой: в Великих Луках завершается капремонт на одной из главных дорожных артерий 21.07.2025 17:290 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 19.07.2025 10:400 На одном участке трассы Р-23 «Псков» ограничили скорость транспорта 19 июля 19.07.2025 10:000 Правительство ужесточило правила перевозки детей в машине
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 23 июля

22.07.2025 17:45|ПсковКомментариев: 0

На развязке федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь введут ограничение скорости движения завтра, 23 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения введут на участках с 8.00 до 17.00:

  • км 414-441 – в оба направления из-за скашивания травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
  • км 429-435 – в оба направления из-за скашивания травы на обочине и в полосе отвода вручную;
  • км 441-458 – в оба направления из-за скашивания травы в полосе отвода вручную и уборка мусора;
  • км 539-542 – ограничение скорости движения в направлении на СПБ из-за ямочного ремонта а/б покрытий.
Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 4267 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
22.07.2025, 17:450 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 23 июля 22.07.2025, 09:450 На финишной прямой: в Великих Луках завершается капремонт на одной из главных дорожных артерий 21.07.2025, 18:200 CHANGAN UNI-K: Инструкция по притяжению 21.07.2025, 17:290 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков»
21.07.2025, 17:000 Три человека пострадали из-за пьяного водителя в Опочке 21.07.2025, 16:440 Водитель пострадал при столкновении на встречной полосе дороги Неелово - Кривск 21.07.2025, 14:380 В Пскове 23 июля перекроют улицу Кузнецкую 21.07.2025, 13:230 Водителя грузовика оштрафовали за падение бетонной плиты в Пскове. ФОТО
21.07.2025, 12:420 Мотоциклист госпитализирован после опрокидывания в Пскове 21.07.2025, 11:001 Почти 20 человек получили травмы в ДТП на псковских дорогах на прошлой неделе 20.07.2025, 10:200 В ГД предложили смягчить требования к тонировке боковых стекол автомобилей 19.07.2025, 11:053 Железобетонная плита выпала с грузовика в Пскове
19.07.2025, 10:400 На одном участке трассы Р-23 «Псков» ограничили скорость транспорта 19 июля 19.07.2025, 10:000 Правительство ужесточило правила перевозки детей в машине 19.07.2025, 09:000 В России обновили правила пропуска авто со спецсигналами 18.07.2025, 23:260 10 суток ареста получил водитель «пятнашки» за тройное ДТП в Пскове. ФОТО
18.07.2025, 20:360 CHERY TIGGO 7L — семья скажет «Спасибо» 18.07.2025, 17:270 Более 20 тысяч постановлений вынесено в Псковской области за непристегнутый ремень безопасности 18.07.2025, 16:510 Ремонт тротуаров на части улицы Максима Горького в Пскове завершат в воскресенье 18.07.2025, 16:490 Псковские камеры фотовидеофиксации освоили новый вид нарушений правил дорожного движения
18.07.2025, 16:163 Госавтоинспекция: Самое распространенное нарушение ПДД на площади Ленина в Пскове - проезд на красный сигнал светофора 18.07.2025, 15:560 МВД разработало поправки в законы о техосмотре транспортных средств 18.07.2025, 14:560 Псковские комплексы фотовидеофиксации стали чаще выявлять непропуск пешеходов на переходах 18.07.2025, 14:440 В Пскове двигавшийся в потоке транспорта водитель СИМ «догнал» остановившийся автомобиль. ВИДЕО
18.07.2025, 12:570 Комплексы фотовидеофиксации на дорогах Псковской области выдают «шикарный цветной фотоматериал» 18.07.2025, 12:310 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче» 18.07.2025, 12:082 Большой затор образовался в районе Дамбы в Пскове 18.07.2025, 08:200 Штраф за отказ остановиться по требованию инспектора увеличился до 10 тысяч рублей
17.07.2025, 21:230 Фотофакт: Фонарный столб упал на светофор на Четырёх углах 17.07.2025, 18:400 Развитие транспортной инфраструктуры Псковской области обсудил Михаил Ведерников в Москве 17.07.2025, 16:260 На четырёх участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 18 июля 17.07.2025, 13:060 Движение общественного транспорта по улице Красноармейской набережной в Пскове перекроют 18 июля
17.07.2025, 12:221 В Госдуме предложили ввести штрафы за превышение средней скорости 16.07.2025, 16:310 Автомобиль врезался в автобус на улице Леона Поземского в Пскове 16.07.2025, 11:410 «Нивами» в Псковской области управляли нетрезвые водители 15.07.2025, 21:000 На четырёх участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 16 июля
15.07.2025, 20:400 В кемпинге для фур в Красном Бору не проснулся уставший дальнобойщик из Пскова 15.07.2025, 19:010 ДТП произошло в Пскове на кольце Инженерной. ВИДЕО 15.07.2025, 16:590 Во дворе на улице Ставского в Великих Луках готовятся к укладке асфальта 15.07.2025, 13:171 Из-за дождей в деревнях Псковской области размыты дороги
15.07.2025, 11:500 Пьяных водителей-рецидивистов задержали инспекторы ДПС в Псковской области 15.07.2025, 11:300 На мосту через реку Черная в Псковском районе завершен монтаж балок 15.07.2025, 11:230 Приставы взыскали у великолучанина почти 500 тысяч рублей за разбитый автомобиль 15.07.2025, 10:200 Автомобиль ВАЗ горел на улице Фабричной в Великих Луках
14.07.2025, 23:210 Два «Форд Фокуса» столкнулись в Пскове на Крестовском шоссе. ФОТО 14.07.2025, 20:360 «Путешествие» по островку безопасности на Рижском проспекте водитель объяснила погодой 14.07.2025, 16:250 В Пскове нетрезвая женщина за рулем автомобиля устроила ДТП. ФОТО 14.07.2025, 11:590 Почти 30 нетрезвых водителей выявили в Псковской области за неделю
14.07.2025, 09:570 В Пскове до 22 декабря установят новый пешеходный светофор 14.07.2025, 00:000 В Пскове на ночь закрыли движение по участку улицы Николая Васильева 13.07.2025, 21:100 Автомобиль прокатился по островку безопасности на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 13.07.2025, 18:000 На четырёх участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 14 июля
12.07.2025, 18:000 Полиция в Невельском районе остановила нетрезвого водителя 12.07.2025, 17:000 Приставы изъяли автомобиль у жителя Себежа за большое количество неоплаченных штрафов 12.07.2025, 15:200 В результате ДТП вместе с водителем пострадала девочка в Великолукском районе 11.07.2025, 21:390 Укладку нижнего слоя асфальта завершили на улице Леона Поземского в Пскове
11.07.2025, 15:050 Фотофакт: Пешеходный светофор «приуныл» на площади Ленина в Пскове 11.07.2025, 14:170 Фотофакт: Старинная брусчатка показалась из-под асфальта на улице Некрасова в Пскове 11.07.2025, 11:480 Движение по улице Николая Васильева в Пскове временно перекроют 11.07.2025, 09:000 Запишитесь на тест-драйв и получите персональные условия на покупку нового Changan
10.07.2025, 22:120 В Пскове водитель Opel «загнал» на газон Ford. ФОТО 10.07.2025, 21:400 На нескольких остановках Псковской области установили освещение 10.07.2025, 20:200 На трёх участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 11 июля 10.07.2025, 18:400 В результате столкновения трёх автомобилей на трассе «Псков» пострадали четыре человека
10.07.2025, 17:120 Интерактив: Ямы по «пузо» 10.07.2025, 16:180 К фрезерованию дорог приступили на улицах Максима Горького и Некрасова в Пскове 10.07.2025, 10:251 С Псковавтодора требуют компенсацию за порчу 200 свиней в результате ДТП 10.07.2025, 09:000 Бесплатная проверка подвески автомобиля до 15 августа — когда профилактика спасает от дорогостоящего ремонта
10.07.2025, 08:301 Полосу дороги на участке улицы Гоголя в Пскове закрыли для транспорта до 20 июля 10.07.2025, 07:000 Одностороннее движение на время ремонтных работ ввели на улице Некрасова в Пскове  09.07.2025, 20:010 На шести участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 10 июля 09.07.2025, 18:030 На мосту через псковскую реку Черная 10 и 11 июля временно ограничат движение
09.07.2025, 17:323 В Пскове бывшего инспектора ДПС и водителя подозревают во взяточничестве 09.07.2025, 17:130 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове. ВИДЕО 08.07.2025, 18:520 Движение транспорта ограничат на части улицы Советской в Пскове 08.07.2025, 18:300 На участке дороги Пушкинские Горы – Локня идет фрезерование покрытия
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.