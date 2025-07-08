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Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 23 июля

На развязке федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь введут ограничение скорости движения завтра, 23 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения введут на участках с 8.00 до 17.00: