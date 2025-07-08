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В деревне Сутоки ведутся активные работы по капитальному ремонту дороги

В Себежском районе Псковской области продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги Идрица-Лопатово. Работы развернулись на участке в деревне Сутоки протяженностью 2,2 километра. Капитальный ремонт идет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили Псковской Ленте Новостей в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» выполняет полный комплекс работ по обновлению дорожного покрытия. Сейчас подрядчики занимаются устройством верхнего слоя асфальта на тротуарах, монтажом самонесущих изолированных проводов (СИП) для уличного освещения и бетонированием кюветов.

Объем финансирования составляет порядка 172 миллионов рублей.

Завершение работ запланировано на 30 сентября 2025 года. После ввода объекта в эксплуатацию будет обеспечено комфортное и безопасное транспортное сообщение в деревне Сутоки.