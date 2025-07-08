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Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков»

На развязке федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь введут ограничение скорости движения завтра, 29 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 393-м, 436-м, 448-м километрах на развязке будет введено ограничение скорости движения в оба направления с 08.00 до 17.00. на 180-м километре ограничение продлится до 18.00.

Причиной ограничения послужит скашивание травы, очистка полос безопасности, катафотов на мостовых сооружениях, уборка мусора.