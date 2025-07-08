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Движение по нескольким улицам Пскова ограничат из-за дорожных работ

В связи с проведением дорожных работ в Пскове ограничат движение транспорта, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

С 1 по 15 августа будет ограничено движение одной полосы по улице Конная (в районе дома №18 на улице Максима Горького).

С 4 по 8 августа будет ограничено движение по одной полосе в районе дома №7 по улице Стахановская, а также ограничено движение по двум полосам улицы Гражданской в районе дома №9.

«Приносим извинения за доставленные неудобства! Просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - обратились к псковичам сотрудники администрации.