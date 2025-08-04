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Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 5 августа

На развязке федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь введут ограничение скорости движения завтра, 5 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 419-м, 464-м километрах на развязке будет введено ограничение скорости движения в оба направления с 08.00 до 17.00. Причиной ограничения послужит скашивание травы и уборка мусора.

На 396-м километре объявят ограничение скорости движения в оба направления с 07.00 до 17.00 для ямочного ремонт асфальта.