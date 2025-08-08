АвтоМир / Дороги

Владимир Кузь: В дорожной отрасли непростые времена

Дорожная отрасль Псковской области переживает непростые времена. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания, куратор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь в программе «Люди труда» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Дорожная отрасль – это одна из ветвей строительной отрасли. Сейчас непростые времена. Ставка ЦБ у нас высокая. Соответственно, кредиты получить сложно, потому что банки видят риски с высокими процентными ставками. Дорожники живут за счет госконтрактов. Ситуация поменялась – теперь мало коммерческих заказов. Все выживают за счет государственных заказов», - рассказал Владимир Кузь.

Он добавил, что кроме кредитов есть ещё такое понятие, как обеспечение выполнения контрактов, то есть банковские гарантии. Если подрядчик куда-то пропадет, то заказчик может за счет банка провести ремонты. Сейчас ставки на все услуги банка подорожали. Также повысилась стоимость лизинга. Кроме того, наблюдается существенное подорожание материалов, дизельного топлива и логистики.

Говоря о логистике, Владимир Кузь отметил, что в Псковской области есть два пути: железнодорожный и автодороги. Он добавил, что РЖД подняло тарифы на перевозку. Плюс наблюдается нехватка составов.

«Еще один из важных моментов – запасные части к импортной технике. Когда были открыты границы, это было просто. Сейчас все европейцы ушли с российского рынка», - добавил депутат Псковского областного Собрания.