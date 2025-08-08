АвтоМир / Дороги

Примыкание дороги на кладбище «Крестовское» к трассе «Р-23» отремонтируют

Примыкание дороги на кладбище «Крестовское» к трассе «Р-23» в Пскове отремонтируют. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации, в связи с этим будет ограничено движение транспорта.

В связи с ремонтом покрытия примыкания автодороги «Дорога на кладбище Крестовское» к федеральной трассе «Р-23» Санкт-Петербург-Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь на км 284+349» данный участок будет ограничен для проезда до 15 августа.

«Приносим извинения за доставленные неудобства! Просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.