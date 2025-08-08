АвтоМир / Дороги

Ограничение скорости будет действовать на десяти участках трассы Р-23 «Псков» 14 августа

Ограничение скорости движения введут на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь завтра, 14 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 50-51 км ограничение скорости движения в направлении на Псков будет действовать по правой полосе с 09:00-17:00 из-за ремонта шумозащитных экранов, с установкой схемы ОДД.

На участке 31-55 км ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00-17:00 из-за мойки обочин.

На участке 99-179 км ограничение скорости движения будет действовать в оба направления правая полоса (обочина) с 08:00-20:00. Будет проводится скашивание травы механическим способом в полосе отвода, на обочинах и откосах. Также по правой полосе до 17:00 будет проходить мойка секций барьерных ограждений, краевой и островков безопасности

На участке 112-158 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, ликвидация размывов. По правой полосе также будет осуществляться ямочный ремонт БЦМ.

На 131 километре ограничение скорости движения в направлении на Псков будет действовать по правой полосе с 08:00 до 17:00¸из-за замены секций барьерных ограждений.

На 112-158 км ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за подсыпки обочин.

На участках 178+992 км и 392+520 км ограничение скорости движения будет действовать вправо с 08:00 до 17:00. Будет проходить уборка мусора, окос водопропускных труб, очистка полос безопасности, тротуаров и катафотов на мостовых сооружениях.

На участке 428-441-428 км ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за скашивания травы на обочине и на откосах механизированным способом.

На участке 446+000-451+000 км ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 будет действовать из-за скашивания травы в полосе отвода вручную и уборки мусора.

На участке 500+000-502+000 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00 установят из-за выправки пешеходного перильного ограждения.