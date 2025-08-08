АвтоМир / Дороги

Автомобильное движение через железнодорожный переезд ограничат 13 и 14 августа в деревне Моглино Псковской области

Автомобильное движение через железнодорожный переезд ограничат на 11-м км федеральной трассы А-212 Псков – Изборск – граница с Эстонской Республикой в Псковской области в деревни Моглино с 22:00 13 августа до 20:00 14 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Изображение от wirestock на Freepik

Через переезд будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта с ручным регулированием.

Объезд участка будет осуществляться по региональным автомобильным дорогам 58К-409 через деревню Тяшма, далее – по 58К-327, а также по 58К-346 через деревню Печки и по 58К-341 через деревню Новоизборск.