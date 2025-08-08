АвтоМир / Дороги

Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 18 августа

Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия завтра, 18 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 50-51 километров ограничение скорости движения будет действовать в направлении на Псков с 08:00 до 17:00. Будет проходить ремонт шумозащитных экранов, с установкой схемы ОДД.

На участке 31-55 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00-17:00 из-за механической очистки и мойки обочины.

На участке 99-179 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00-20:00. Будет осуществляться скашивание травы механическим способом на обочинах и откосах.

На участке 158-179 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00-17:00 из-за мойки секций барьерных ограждений, краевой и островков безопасности.