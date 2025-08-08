АвтоМир / Дороги

На трех участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 21 августа

Ограничение скорости будет действовать на трех участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 21 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 37-40 кс ограничение скорости движения в сторону СПб введут с 10:00 до 17:00, причина - содержание локально очистных сооружений.

На 31-79-31 км ограничение скорости движения в оба направления запланировано с 09:0-17:00 для уборки мусора с обочины.

На 179-99-179 км введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-20:00, причина в скашивании травы на обочинах, откосах и в полосе отвода.