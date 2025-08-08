АвтоМир / Дороги

Ремонт дворов проконтролировали единороссы в Великих Луках

В различных микрорайонах города Великие Луки кипят работы по ремонту дворовых территорий. 20 августа бригада и техника подрядной организации – ООО «ДСУ» работали на придомовой территории дома №114 по Октябрьскому проспекту Великих Лук, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

С целью общественного контроля за ходом ремонта на объекте побывал актив «Единой России» в лице депутата Великолукской городской Думы от округа №7 Дениса Мунштукова и секретаря Великолукского городского местного отделения партии Константина Максимова.

Подрядчик уже завершил подготовительную часть работ. Демонтировано и вывезено старое асфальтовое покрытие и бордюрный камень, который пришел в негодность. По просьбам жителей дома в ходе работ несколько расширено парковочное пространство. Работники и техника предприятия были сосредоточены на подготовке основания под укладку нового асфальтового покрытия. С помощью укладчика выполнялось распределение песчано-щебеночной смеси, которая далее уплотнялась катками.

По завершении подготовительных работ при наличии благоприятных погодных условий будет произведено асфальтирование.

«Данный двор был включен в программу ремонтов на текущий год по просьбам великолучан, которые просили сделать благоустройство прилегающей к дому территории. При этом постарались учесть пожелания автомобилистов об увеличении площади парковочного пространства», - отметил Константин Максимов.

Ремонтные работы во дворах города ведутся в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в городе Великие Луки» и реализации народной программы партии.