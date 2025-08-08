АвтоМир / Дороги

Автобусные остановки и скамейки установят на улице Максима Горького в Пскове

Автобусные павильоны и скамейки установят в ближайшее время на улице Максима Горького в Пскове, сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«На улице Максима Горького завершаются работы по обновлению дорожного покрытия. И как вы можете видеть, новая разметка уже нанесена! В ближайшие дни подрядчик завершит работу и нанесёт все недостающие линии. Далее по плану установка автобусных павильонов и скамеек», - сообщил градоначальник.

Ранее на данной улице дорожники уложили верхний слой асфальта.