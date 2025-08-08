АвтоМир / Дороги

Проект продления улицы Кузбасской Дивизии в Пскове готов — Станислав Стамолотов

Проектная документация по продлению улицы Кузбасской Дивизии до улицы Киселева в Пскове разработана, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов в пресс-центре ПЛН.

«По улице Кузбасской Дивизии уже разработана проектная документация на продление ее до улицы Киселева. Этот объект уже у нас включен во все запросы в федеральный центр», - отметил министр.

Сейчас прорабатывается вопрос привлечения федерального финансирования.

«Объект важный, нужный. У нас там перинатальный центр, есть подъезды», - заметил Станислав Стармолотов.