АвтоМир / Дороги

На пяти участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость 15 сентября

14.09.2025 21:40|ПсковКомментариев: 0

Ограничение скорости будет действовать на нескольких участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 15 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В Псковской области введут ограничения на четырех участках трассы. На 218+000-352+000 километрах скорость в оба направления ограничат с 08:00 до 17:00 для скашивания травы на водопропускных трубах. 

На участке 285+000 км ограничение скорости движения в оба направления будет действовать с 08:00 до 17:00 из-за ремонта подвесных лотков. 

На 468+000-481+000 км введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, причина - скашивание травы в полосе отвода вручную и уборка мусора. 

На 493+000-500+000 будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за скашивания травы мотокосами на обочине, у дорожной обстановки.

Помимо этого, скорость движения в оба направления по правой полосе введут в Ленинградской области на 99-179 км с 08:00 до 17:00 для скашивания травы механическим способом на обочинах и откосах.

Источник: Псковская Лента Новостей
