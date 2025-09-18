АвтоМир / Дороги

В Псковской области реализуют проекты по повышению безопасности на дорогах

В Псковской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведётся капитальный ремонт автодорог с устройством недостающих тротуаров и наружного освещения. Эти работы направлены на снижение аварийности и создание безопасных условий для пешеходов и водителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Фото здесь и далее: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Сейчас работы идут сразу в нескольких районах:

в посёлке Бежаницы обновляют участок дороги Бежаницы – Сущево – Цевло протяжённостью более 6 км;

в Псковском районе, на трассе Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье, строятся тротуары и освещение в деревнях Грядище и Середка;

в Великолукском и Новосокольническом районах обустраиваются пешеходные зоны и освещение в населённых пунктах Фотьево, Золотково, Захарино и городе Новосокольники;

в Печорах ведётся капитальный ремонт участка дороги, где появятся новые тротуары и уличное освещение;

в Опочке обновляется более 4 км дороги Новоржев – Опочка, где также предусмотрено устройство недостающих тротуаров и освещения.

В приоритете остаётся обеспечение безопасности движения. Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что одной из наиболее частых причин аварий в регионе является превышение скорости. Для профилактики нарушений на территории области развернута система комплексов фотовидеофиксации: сегодня функционирует 113 стационарных и 33 передвижных установки.

Реализация мероприятий нацпроекта позволяет не только обновить дорожную инфраструктуру, но и повысить уровень комфорта и безопасности для жителей и гостей Псковской области.