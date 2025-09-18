АвтоМир / Дороги

Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 22 сентября

Ограничение скорости будет действовать на участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 16 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 31-55 километров на правой полосе будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00. Будет проводиться очистка обочин механическим способом.

На 45-46 километрах, на Санкт-Петербург, на правой полосе будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 9:00 до 17:00. Будет производиться ремонт шумозащитных экранов.

На участке 99-179 километров на правой полосе ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 8:00 до 17:00. Будет проводиться скашивание травы на обочинах и откосах механическим способом.

На 144 километре транспортной развязки, на правой полосе, будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00. Будет проводиться очистка бордюрного камня от пыли и грязи механическим способом.