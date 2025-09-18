Ограничения движения введут на трассе Р-23 и автомобильной дороге А-114 24 сентября, Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
На трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
- км 35-38 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 10:00 до 17:00, содержание локальных очистных сооружений;
- км 31-55-31 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00-17:00, мех.очистка обочин.
- км 46-45 ограничение скорости движения на СПб правая полоса с 08:00-17:00, ремонт ШЗЭ.
- км 179-99-179 ограничение скорости движения в оба направления правая сторона (обочина) с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах, откосах и в полосе отвода.
- км 111-159-111 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00-17:00, мех. очистка проезжей части.
- км 99-179-99 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00-17:00. Мех. уборка проезжей части.
- км 112-158-112 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00-17:00, планировка обочин автогрейдером.
- км 104-105 ограничение скорости движения на СПб правая полоса с 08:00-17:00, замена МБО.
Псковская область:
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:
- км 290+000-338+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00. Окос водопропусных труб и мостовых сооружений;
- км 421+000 ограничение движения в обоих направлениях с 8.00 до 17.00 ремонт в/п трубы;
- км 481+000-490+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, скашивание травы в полосе отвода вручную и уборка мусора;
- км 540+000-542+000 ограничение скорости движения в направлении на Санкт_Петербург с 08:00 до 17:00, засыпка промоин.
А-122 автомобильная дорога А-114- Устюжна - Крестцы - Яжелбицы – Великие Луки – Невель:
- км 553+815 – км 596+300 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 553+815 – км 603+764 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ямочный ремонт а/б покрытий струйно-инъекционным методом;
- км 553+815—км 623+655 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;
- км 596+300-553+815 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, окос травы в полосе отвода вручную;
- км 623+655 – км 664+764 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, окос откосов механизированно; окос БО вручную, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;
- км 674+420 – км 710+025 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода, окос труб.