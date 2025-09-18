Ограничения движения введут на трассе Р-23 и автомобильных дорогах А-114 и Р-56 27 сентября

Полосу движения перекрыли на улице Крупской в Пскове до 1 октября

Движение на улице Вокзальной в Пскове ограничили до 30 сентября

Движение на участках улицы Пожиговской и дороги в псковском Панино ограничили до конца марта

Пешеходную зону перекроют на улице Комсомольской в Великих Луках

Однополосное движение на участке улицы Ижорского Батальона в Пскове введут с 15 сентября

На участке улицы Некрасова в Пскове вводят одностороннее движение до 31 октября

Движение транспорта частично перекроют в Великих Луках для ярмарки «Осень»

Ограничение движения на участке улицы Металлистов в Пскове продлили до 30 сентября