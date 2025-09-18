Ограничения движения введут на трассе Р-23 и автомобильных дорогах А-114 и Р-56 27 сентября

Ограничения движения введут на трассе Р-23 и автомобильных дорогах А-122 и Р-56 завтра, 27 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:
- На участке 290+000-338+000 километров ограничение скорости движения будут действовать в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проводиться окос водопропусных труб и мостовых сооружений;
- На участке 411+000-415+000 километров ограничение движения в обоих направлениях будет действовать с 8:00 до 17:00 из-за проливки трещин.
Автомобильная дорога А-114- Устюжна - Крестцы - Яжелбицы – Великие Луки – Невель:
- На 553+815 километрах и 596+300 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00. Планируется проведение ямочного ремонта а/б покрытий струйно-инъекционным методом; очистки а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- На участках 674+420 и 710+025 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за ямочного ремонта а/б покрытий струйно-инъекционным методом.
Р-56 Великий Новгород- Сольцы- Порхов- Псков:
- На участке 105+439-226+442 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проводиться скашивание травы на водопропускных трубах, засыпка промоин.